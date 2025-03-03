ارتفاع حجم القروض والسلف في العراق إلى 64 تريليون دينار

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حجم القروض والسلف في القطاع المصرفي بنسبة 5.4% خلال الربع الأخير من عام 2024، مما يعكس زيادة في القدرة التمويلية للأفراد والشركات.

وذكر إعلام البنك المركزي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن القروض والسلف سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 64.12 تريليون دينار مقارنة بـ 60.81 تريليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار البيان إلى أن هذا النمو يعكس تحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة القدرة التمويلية للمشاريع الاستثمارية والتجارية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.