ارتفاع حجم الصادرات من منفذ حدودي بين إيران والعراق بنسبة تصل لـ300%

شفق نيوز/ اعلن مدير دائرة النقل والمواصلات في محافظة كرمانشاه الايرانية المحاذية للعراق فريبرز كريمي، يوم الأربعاء، ان منفذ برويزخان الحدودي مع العراق شهد خلال الأشهر الأربعة الماضية ترانزيت للبضائع بحجم 591 الفا و992 طنا.

واعتبر كريمي "منفذ برويزخان" بانه الشريان الرئيسي للتبادل الاقتصادي بين ايران والعراق والذي يمر من خلاله الحجم الاكبر للصادرات غير النفطية الايرانية الى العراق وهو المنفذ البري الوحيد مع العراق الذي عمل على مدار الساعة وطوال ايام السنة دون انقطاع.

وأوضح أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت خروج 1500 شاحنة محملة بالبضائع من هذا المنفذ الحدودي نحو العراق وذلك بنسبة ارتفاع 290 بالمئة عن حجم الصادرات في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال كريمي، في تصريح لوسائل إعلام إيرانية رسمية، إن هناك 5 منافذ حدودية برية بين محافظة كرمانشاه الايرانية والعراق وان طول حدود هذه المحافظة مع العراق يصل الى 371 كيلومترا.