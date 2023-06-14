ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق ومصر إلى 500 مليون دولار

شفق نيوز/ أفاد موقع trade map، الذي يوفر خريطة التجارة للدول (الصادرات والواردات)، يوم الأربعاء، ببلوغ حجم التبادل التجاري بين العراق ومصر 500 مليون دولار وذلك خلال عام 2022 الماضي.

وجاء في إحصائية للموقع، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "التبادل التجاري بين العراق ومصر خلال عام 2022 بلغ 500.097 مليون دولار، وشكلت صادرات مصر للعراق منها نسبة 86.61 % ".

وأضافت أن "العراق صدر للصين خلال عام 2022 مقدار 9 سلع بقيمة مالية بلغت 11.688 مليون دولار، كانت ابرزها الفاكهة والمكسرات الصالحة للأكل بقيمة بلغت 10.507 مليون دولار، كما صدر ملح الكبريت والحجر والجير والأسمنت بمقدار 760 ألف دولار، والبذور الزيتية والفواكه الزيتية بقيمة 358 الف دولار".

وأشارت إلى أن "مصر صدرت سلعاً وبضائع عديدة للعراق بقيمة مالية بلغت 488.409 مليون دولار ولأكثر من 60 سلعة كانت ابرزها البلاستيك بمقدار 93.265 مليون دولار، والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بمقدار 67.493 مليون دولار، زيوت عطرية ومستحضرات تجميل بمقدار 38.63 مليون دولار".

ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الاثنين الماضي، إلى القاهرة، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترؤس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.

وتمخض عن أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر، توقيع 11 مذكرة تعاون بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات.