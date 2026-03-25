ارتفاع حاد بخامات "أوبك" يقترب من 150 دولاراً وسط اضطرابات "هرمز"

سجلت أسعار سلة خامات "أوبك"، اليوم الأربعاء، قفزة حادة لتقترب من حاجز 150 دولاراً للبرميل الواحد، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في ممرات الطاقة الحيوية.

وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط في بيانات تابعتها وكالة شفق نيوز، أن سعر سلة خاماتها المرجعية ارتفع ليصل إلى 145.24 دولاراً للبرميل، محققاً زيادة بنسبة 1.67% عن الجلسة السابقة التي استقرت عند 142.86 دولاراً.

ويعزو خبراء اقتصاد هذا الارتفاع القياسي إلى استمرار الاضطرابات الملاحية في مضيق هرمز، وتزايد المخاوف من نقص الإمدادات العالمية، تزامناً مع صعوبات تواجهها بعض الدول المنتجة في تعويض الفوارق الحاصلة في معدلات الإنتاج اليومي.

وتتألف سلة "أوبك" المرجعية من مزيج خامات الدول الأعضاء، وأبرزها: "البصرة الخفيف" (العراق)، و"عرب لايت" (السعودية)، و"إيران الثقيلة"، و"مربان" (الإمارات)، و"الكويت للتصدير"، إضافة إلى خامات من الجزائر، فنزويلا، نيجيريا، ليبيا، الجابون، غينيا الاستوائية، الكونغو، وأنغولا.