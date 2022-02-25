ارتفاع جنوني بأسعار الذهب في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز / شهدت أسعار الذهب في إقليم كوردستان، ارتفاعاً جنونياً بالأسواق المحلية، في بداية تعاملات يوم الجمعة، حيث تجاوز سعر الغرام عيار 21 مبلغ 400 ألف دينار.

وقال مسؤول اتحاد الصياغة في السليمانيّة، دلير محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "مع إعلان الحرب على أوكرانيا، ارتفع سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان عموما، وأسواق السليمانية على وجه الخصوص، حيث وصل سعر الغرام عيار 21 مبلغ 400 ألف دينار، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر".

وأضاف محمد، أن "الحرب الروسية على أوكرانيا، أثرت على أسعار الذهب اليوم في أسواق الاقليم بالتبعية، لترتفع الأسعار بشكل كبير، خلال التعاملات منذ يوم أمس".

ولفت إلى أن "سعر الذهب يتأثر اليوم في الإقليم، بمحاولات التهدئة أو التصعيد الحربي من جانب روسيا في حربها على أوكرانيا، وردود فعل أمريكا وأوروبا بهذا الشأن".