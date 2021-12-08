ارتفاع إجمالي الصادرات النفطية العراقية الى الصين لأكثر من النصف

شفق نيوز/ أعلنت شركة "ستاندرد آند بورز"، يوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الصادرات النفطية العراقية الى للمصافي المستقلة الصينية لأكثر من النصف خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2021.

وقالت الشركة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات العراق النفطية الى المصافي المستقلة الصينية ارتفعت لشهر تشرين الثاني بنسبة 101% لتصل الى 1.070 مليون طن متري او ما يعادل (7.597 ملايين برميل) مقارنة بشهر تشرين الاول الذي بلغ الصادرات النفطية فيه الى الصين 532 الف طن متري وتعادل ( 3.777 ملايين برميل)، ومرتفعا ايضا بنسبة 97.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020 الذي بلغت فيه الصادرات النفطية إلى الصين 542 ألف طن ( 3.848 ملايين برميل)".

واضافت ان "الصادرات النفطية العراقية للمصافي الصينية المستقلة خلال الفترة من كانون الثاني الى تشرين الثاني الماضي من العام الحالي 2021 بلغت 8.228 ملايين طن متري او ما يعادل (58.418 مليون برميل) منخفضة عن نفس الفترة من العام الماضي 2020 الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية للمصافي الصينية المستقلة 15.397 مليون طن متري او ما يعادل ( 109.318 ملايين برميل).

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي واردات المصافي الصينية المستقلة البالغة 37 مصفاة من النفط الخام ارتفعت بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي عند 14.369 مليون طن متري في تشرين الثاني.