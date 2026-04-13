ارتفاع جماعي لأسعار المشتقات النفطية عالمياً خلال نيسان

شفق نيوز- بغداد

سجلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعاً ملحوظاً على المستوى العالمي خلال الأسبوع الأول من شهر نيسان الحالي، مقارنة بمعدلاتها المسجلة في آذار الماضي، وفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن S&P Global Commodity Insights.

وأظهرت البيانات ارتفاع سعر البنزين (أوكتان 95) من 1171 دولاراً للطن إلى 1266 دولاراً، بنسبة زيادة بلغت 8.1%، فيما صعد البنزين (أوكتان 90) من 1090 دولاراً إلى 1190 دولاراً للطن، بزيادة نسبتها 9.2%.

وبحسب النشرة، سجل الديزل أعلى زيادة بين المشتقات النفطية، إذ ارتفع من 1376 دولاراً إلى 1919 دولاراً للطن، بنسبة 39.5%.

كما ارتفع سعر الكاز من 1502 دولار إلى 1748 دولاراً للطن، بنسبة 16.4%، في حين سجل زيت الوقود زيادة طفيفة من 693 دولاراً إلى 709 دولارات للطن، بنسبة 2.3%.

وفي ما يتعلق بالغاز البترولي المسال، بلغ سعره خلال نيسان 788 دولاراً للطن، مقارنة بـ541 دولاراً في آذار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 45.7%.

بينما ارتفع معدل سعر خام برنت من 103 دولارات للبرميل إلى 138 دولاراً، بنسبة زيادة بلغت 34%، في مؤشر على تصاعد الضغوط في أسواق الطاقة العالمية.