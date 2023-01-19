ارتفاع جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 162000 ديناراً لكل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس الأربعاء 160500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 162500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 161500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا عن صباح يوم أمس الأربعاء، حيث بلغ سعر الدولار للبيع 162600 دينار، وبلغ سعر الشراء 162575 دينارا لكل 100 دولار أمريكي.