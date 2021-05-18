سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع جديد يطرأ على أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-18T06:26:21+0000
ارتفاع جديد يطرأ على أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار خام نفط البصرة الخفيف والثقيل، يوم الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع خامي برنت والامريكي .

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 69.04 دولاراً للبرميل بمقدار 0.95 سنتاً أو بنسبة 1.40% عن يوم الخميس الماضي.

فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 64.06 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 2.48%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط  الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل الخام العربي الخفيف السعودي 67.85 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 67.47 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 67.85 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 67.98 دولارا، وجيراسول الانغولي 68.65 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت اليوم ليصل خام برنت عند 69.73 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي عند 66.52 دولارا.

 

related

سعر خامي البصرة يسجلان ارتفاعاً

Date: 2021-03-23 06:35:56
سعر خامي البصرة يسجلان ارتفاعاً

ارتفاع خامي البصرة مع أسعار أوبك

Date: 2021-04-15 06:41:21
ارتفاع خامي البصرة مع أسعار أوبك

خام البصرة الخفيف يلامس 68 دولاراً

Date: 2021-05-05 06:20:42
خام البصرة الخفيف يلامس 68 دولاراً

انخفاض سعر خامي البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-03-24 06:30:02
انخفاض سعر خامي البصرة الخفيف والثقيل

انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-04-20 08:32:09
انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

خام البصرة الخفيف يرتفع إلى أكثر من 68 دولاراً

Date: 2021-05-06 06:28:01
خام البصرة الخفيف يرتفع إلى أكثر من 68 دولاراً

ارتفاع خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-05-11 05:55:01
ارتفاع خام البصرة الخفيف والثقيل

معاودة ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

Date: 2021-03-25 06:42:30
معاودة ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل