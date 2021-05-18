ارتفاع جديد يطرأ على أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار خام نفط البصرة الخفيف والثقيل، يوم الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع خامي برنت والامريكي .

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 69.04 دولاراً للبرميل بمقدار 0.95 سنتاً أو بنسبة 1.40% عن يوم الخميس الماضي.

فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 64.06 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 2.48%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل الخام العربي الخفيف السعودي 67.85 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 67.47 دولارا للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 67.85 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 67.98 دولارا، وجيراسول الانغولي 68.65 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية ارتفعت اليوم ليصل خام برنت عند 69.73 دولارا، وخام غرب تكساس الأميركي عند 66.52 دولارا.