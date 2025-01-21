ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار, فيما سجلت صباح أمس الاثنين 150700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر البيع 150800 دينار مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار.