ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146200 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم امس الثلاثاء 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا، بينما بلغ الشراء 145250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 145900 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 145800 دينار مقابل 100 دولار.