ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار أمام الدينار العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157500 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم الخميس الماضي 156600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 158500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 156500 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 158750 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 158000 دينار مقابل 100 دولار.