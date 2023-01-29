ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في أسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا في الساعة الـ 12 ظهر هذا اليوم 164300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار مع افتتاح البورصة صباح اليوم 164000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 165000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 163000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 165000 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 164975 دينارا لكل 100 دولار امريكي.