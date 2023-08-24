ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 152400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت اسعار البيع صباح امس الاربعاء 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153350 دينارا، وسعر الشراء 153250 دينارا مقابل 100 دولار.