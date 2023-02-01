ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 168200 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس الثلاثاء 167500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 169000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 167000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 167850 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 167825 دينارا لكل 100 دولار امريكي.