ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار أمس الثلاثاء 143350 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143600 دينار مقابل 100 دولار.