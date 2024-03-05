ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151100 دينار عراقي مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الاثنين 149500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 150250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150000 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 149900 دينارا مقابل 100 دولار.