ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء ، في اسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 152000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 151750 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 152700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 152800 دينار مقابل 100 دولار.