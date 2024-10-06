ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتُسجل 153900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار ،فيما سجلت يوم أمس السبت 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 152750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصرافة سعر البيع 153800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 153700 دينار مقابل 100 دولار.