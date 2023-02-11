ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 150500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 149500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية، الا ان محال الصرافة تداولت الاسعار خلال اليوم وسجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 152400 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 152300 دينار لكل 100 دولار امريكي.