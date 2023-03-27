ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 155000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاحد 154200 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 156000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 154000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار البورصة ارتفعت ايضا حيث بلغ سعر الدولار للبيع 155700 دينار، وبلغ سعر الشراء 154700 دينار لكل 100 دولار.