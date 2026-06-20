ارتفاع جديد يطرأ على الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة في أولى تعاملات الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد لتغلقا عند 155,850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت في وقت سابق من صباح هذا اليوم 155,650 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً؛ حيث بلغ سعر البيع 156,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 155,500 دينار.

أما في أربيل، فقد شهدت أسواق الصيرفة ارتفاعاً مماثلاً؛ إذ بلغ سعر البيع 155,650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155,550 ديناراً.