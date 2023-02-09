ارتفاع جديد يطرأ على اسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار صباح يوم امس الاربعاء 145000 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان الاسعار ارتفعت ايضا حيث سجل البيع 151000 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 150900 دينار.