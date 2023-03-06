ارتفاع جديد لأسعار صرف الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 156800 دينار لكل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاحد 155300 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت بدورها في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 156000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار للبيع 157300 دينار، وبلغ سعر الشراء 156300 دينار لكل 100 دولار.