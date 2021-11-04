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ارتفاع جديد لأسعار النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-04T13:48:08+0000
ارتفاع جديد لأسعار النفط

شفق نيوز/ صعدت أسعار النفط مجدداً، اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات بأن مجموعة "أوبك+" ستستمر باستراتيجيتها الحالية المتمثلة بطرح 400 ألف برميل إضافي يوميا في السوق في الشهر الأخير من العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبيرغ ان العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، ارتفعت بنسبة 2.76% إلى 83.09 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام برنت بنسبة 2.82% إلى 84.30 دولاراً للبرميل.

ويأتي الارتفاع في وقت انطلق فيه اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث سوق النفط العالمية، ومن المتوقع أن يعيدوا تأكيد خططهم للإبقاء على زيادات الإمدادات الشهرية عند 400 ألف برميل يوميا.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات بأن أوبك وحلفاءها سوف يلتزمون بإبطاء زيادات الإنتاج على الرغم من دعوات من الولايات المتحدة وكبار المستوردين لإمدادات إضافية لتهدئة الأسعار.

وارتفع خام برنت 94 سنتا أو 1.2% إلى 82.93 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0940 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا أو 0.8% إلى 81.48 دولاراً.

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