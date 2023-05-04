ارتفاع جديد لأسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية من جديد بالعاصمة بغداد، وأسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 409 الاف دينار، وسعر الشراء 405 الاف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 401 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي ارتفعت ايضا عند 379 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 375 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 الاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 485 ألف، فيما سجل عيار 22 بيع 445 الف دينار وسجل عيار 21 بيع 430 الف دينار عيار 18 بيع 365 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).