ارتفاع جديد لأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، صباح اليوم الأحد، ارتفاعاً جديداً في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتُسجل 148200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 148000 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148100 دينار مقابل 100 دولار.