ارتفاع جديد لأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء ، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الثلاثاء 142600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142550 ديناراً مقابل 100 دولار.