ارتفاع جديد لأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152000 دينار مقابل كل 100 دولار ،فيما سجلت صباح أمس الثلاثاء 151800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث سجل سعر البيع 151400 دينار مقابل 100 دولار، وسجل سعر الشراء 151300 دينار مقابل 100 دولار .