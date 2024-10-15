ارتفاع جديد لأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتُسجل 153200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 152800 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 152250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 153150 ديناراً مقابل الدولار و سعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.