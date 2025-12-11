ارتفاع جديد لأسعار الدولار أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 143100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 143000 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 142100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141950 دينارًا مقابل 100 دولار.