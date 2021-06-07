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ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-07T07:01:47+0000
ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة العراقية بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 149900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الأحد 149600 دينارا عراقيا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا أيضاً إذ بلغ سعر البيع 150200 ألف دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 150000 الف دينار لكل مائة دولار أمريكي.

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