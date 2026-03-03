ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 155000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 154400 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 155500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 154650 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154550 دينارًا مقابل 100 دولار.