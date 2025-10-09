ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار أمس الثلاثاء 141600 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141450 ديناراً مقابل 100 دولار.