ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس ، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار يوم أمس الأربعاء 141450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141750 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141650 دينارا مقابل 100 دولار.