ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 143550 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 144750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 142750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143850 ديناراً مقابل 100 دولار.