ارتفاع جديد للذهب في بغداد وانخفاضه بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية في بغداد، فيما انخفضت بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 670 ألف دينار، وسعر الشراء 666 ألف دينار، فيما كانت سعر البيع ليوم أمس الأحد 665 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 640 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 636 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 670 ألف دينار، و680 ألفاً، أما البيع فتراوح مثقال الذهب العراقي بين 640 ألفا و650 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل انخفاضاً، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 بيع 783 ألف دينار، وعيار 22 بيع 718 ألف دينار، وعيار 21 بيع 685 ألف دينار، وعيار 18 بيع 587 ألف دينار.