ارتفاع جديد للدولار في بورصتي بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد وفي محافظات اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن بورصتي الكفاح المركزيتين في بغداد، سجلتا في الساعة 12.5 ظهرا 152300 دينار عراقي مقابل 100 دولار ، فيما سجلت بورصة اربيل عاصمة اقليم كوردستان 151850 دينارا مقابل 100 دولار ، وسجلت بورصة السليمانية 151250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

واضاف ان اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

وشهدت اسعار الدولار ارتفاعا تدريجيا بعد ايقاف 14 مصرفا من قبل البنك المركزي عن الدخول في مزاد العملة، نتيجة العقوبات التي فرضت عليه من قبل الخزانة الامريكية، فيما يسعى البنك لتقليل الفجوة ما بين السعر الرسمي وما بين اسعار البورصة في الاسواق المحلية.