ارتفاع جديد للدولار في بغداد وأربيل عند الإغلاق

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 156250 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 156000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، إذ بلغ سعر البيع 156750 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 155750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف، إذ بلغ سعر البيع 155700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 155650 ديناراً مقابل 100 دولار.