ارتفاع جديد للدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد لتسجل 155600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت يوم أمس الثلاثاء عند 155000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، إذ بلغ سعر البيع 156000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 155250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 155150 ديناراً مقابل 100 دولار.