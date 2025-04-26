ارتفاع جديد للتومان الإيراني أمام الدولار

شفق نيوز/ ضمن ترقب عما تسفر الجولة الثالثة من المحادثات بين أمريكا وإيران المتعلقة ببرنامج طهران النووي، اليوم السبت، على المستويين السياسي والفني ارتفع التومان امام الدولار ليصل الى 7600 تومان مقابل 100 دولار.

وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران عن تفاؤلها بعد الجولة الثانية من المحادثات في روما، السبت، إذ عُقدت الجولة الأولى في العاصمة العُمانية مسقط.

وفي ظل استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة والاضطرابات في أسواق العملات والذهب، وصل سعر الدولار الشهر الماضي إلى 107 آلاف تومان.