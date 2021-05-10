ارتفاع جديد في المبيعات.. البنك المركزي يبيع 184 مليون دولار في مزاده

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الاثنين، لتسجل 184 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا بنسبة 6.36% في مبيعاته لتصل الى 184 مليونا و 427 الفا و869 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم أمس الأحد، حيث بلغت المبيعات 173 مليونا و 992 ألفاً و311 دولارا.

وذهبت المشتريات البالغة 136 مليونا و827 ألفا و869 دولارا، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 47 مليونا و 600 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، الى أن 31 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و20 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، و28 شركة صرافة مشاركة.