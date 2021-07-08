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ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-08T07:51:10+0000
ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس ( 8 تموز 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 368.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 363.5 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 338 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 333 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 الفاً و 375 ألف دينار، فيما يتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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