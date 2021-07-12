ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (12 تموز 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 370 الف دينار للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 366 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 340 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 335 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 الفاً و 380 ألف دينار، فيما يتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).