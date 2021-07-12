سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-12T09:10:09+0000
ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (12 تموز 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 370 الف دينار للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 366 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 340 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 335 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 الفاً و 380 ألف دينار، فيما يتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

انخفاض جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-06-20 07:53:41
انخفاض جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

تعرّف على اسعار الذهب في الأسواق العراقية ليوم الاثنين

Date: 2021-02-15 08:33:16
تعرّف على اسعار الذهب في الأسواق العراقية ليوم الاثنين

تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

Date: 2021-01-28 09:26:59
تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

تراجع كبير بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-06-28 09:26:17
تراجع كبير بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

Date: 2021-03-28 08:13:19
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

Date: 2021-03-29 07:41:58
تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

Date: 2021-04-18 07:39:30
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

مثقال الذهب العراقي يتجاوز الـ400 ألف دينار

Date: 2021-06-03 09:09:50
مثقال الذهب العراقي يتجاوز الـ400 ألف دينار