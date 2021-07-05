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ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-05T08:35:16+0000
ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين ( 5 تموز 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 365 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 361 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 335 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 330 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 365 الفاً و 370 ألف دينار، فيما يتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و 340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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