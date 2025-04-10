ارتفاع جديد غير مسبوق لأسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان الى مستوى قياسي جديد وغير مسبوق، اليوم الخميس (10 نيسان 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 645 الف دينار، وسعر الشراء 641 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 615 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 611 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 645 الف دينار و 655 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 615 الفا و 625 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 730 ألف دينار، وعيار 21 بيع 640 ألف دينار وعيار 18 بيع 548 ألف دينار.

وارتفع الذهب أكثر من 1%، يوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين.

وأدى إعلان ترامب رفع الرسوم الجمركية مجدداً إلى تصعيد الحرب التجارية المحتدمة بالفعل، حيث ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 3,119.18 دولاراً للأوقية (الأونصة)، اعتباراً من الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، في الجلسة السابقة، سجل الذهب أفضل أداء يومي له منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.8% لتصل إلى 3,135.50 دولاراً.

وارتفع الذهب، الذي يعد تحوطاً ضد حالة عدم اليقين العالمية والتضخم، بأكثر من 18% في العام 2025، مدفوعاً إلى حد كبير بخطط ترامب للتعريفات الجمركية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والشراء القوي من جانب البنوك المركزية، وزيادة الاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.