ارتفاع جديد .. سعر 100 دولار يلامس 130 الف دينار عراقي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد وكوردستان مرة اخرى يوم الاربعاء، بعد ان شهدت تذبذبا خلال الايام الماضية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزية والحارثية في بغداد سجلتا هذا اليوم، 129500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت أمس الثلاثاء 127800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 130000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 129000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 129200 لكل مائة دولار، والشراء بواقع 129000 لكل مائة دولار امريكي.