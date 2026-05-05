ارتفاع جديد.. أسعار الدولار فوق 153 ألف دينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الاثنين 152500 دينار لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 153100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار.