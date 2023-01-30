ارتفاع جديد.. أسعار الدولار تتجاوز 166 ألف دينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 166000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الاسعار صباح يوم امس الاحد 164000 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 167000 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 165000 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 166300 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 166275 دينار لكل 100 دولار.