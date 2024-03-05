ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصتين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة مساء اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن "أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150400 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149500 دينار مقابل 100 دولار".

وأشار مراسلنا إلى أن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار".

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150200 دينار مقابل 100 دولار.